"Гянджа" усилилась американкой

Команда "Гянджа" усилила свой состав новой волейболисткой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб из Западного региона подписал контракт с американкой Айинде Смит до конца текущего сезона.

Волейболистка, которая в первый раз будет играть за рубежом, недавно выступала за команду "Ball State University" в своей родной стране.