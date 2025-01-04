https://news.day.az/sport/1720533.html "Гянджа" усилилась американкой Команда "Гянджа" усилила свой состав новой волейболисткой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб из Западного региона подписал контракт с американкой Айинде Смит до конца текущего сезона. Волейболистка, которая в первый раз будет играть за рубежом, недавно выступала за команду "Ball State University" в своей родной стране.
"Гянджа" усилилась американкой
Команда "Гянджа" усилила свой состав новой волейболисткой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб из Западного региона подписал контракт с американкой Айинде Смит до конца текущего сезона.
Волейболистка, которая в первый раз будет играть за рубежом, недавно выступала за команду "Ball State University" в своей родной стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре