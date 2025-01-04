Автор: Байрам Эльшадов

Истинная сущность Армении, проявившаяся в прошлом в этнических чистках против азербайджанцев, в очередной раз была подтверждена словами бывшего лидера этой страны.

Известный видеоблогер Альберт Исаков на своем YouTube канале опубликовал неизвестное ранее видео встречи экс-президента Левона Тер-Петросяна с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года.

Ключевым моментом антиазербайджанской речи первого президента Армении является то, что он называет очистку Армении и Карабаха от других наций большим счастьем. По его словам, благодаря этому движению Армения и Карабах решили "проблему" которую 600 лет армянский народ не мог решить.

Видео, раскрывает истинное лицо Левона Тер-Петросяна, который, хотя и представлялся "демократом" и "либералом", на самом деле придерживался фашистских взглядов.

Это признание напоминает высказывания другого бывшего президента Армении, Сержа Саргсяна, по поводу Ходжалинского геноцида, и помогает нам понять, какой была настоящая сущность Армении в первые годы ее независимости. Стало ясно, что армянская цель заключалась в том, чтобы создать "Армению и Карабах без азербайджанцев".

Эти события подтверждают факт того, что армянская политика была направлена на этнические чистки, и слово "демократия" было лишь маскировкой для фашистских идей.

В своем выступлении Левон Тер-Петросян отметил, что изгнание азербайджанцев из Армении "было необходимым для обеспечения существования армянского государства". По его словам, азербайджанцы составляли большинство в нескольких районах, таких как Варденис, Масис и Амасия, а также в Зангезурском уезде, и их присутствие якобы "ставило под угрозу" безопасность страны.

Тер-Петросян заявил: "Если бы они оставались в Армении, у нас не было бы государства, мы не смогли бы защитить северо-восточные районы и Гёкча".

Он добавил, что эта проблема была решена армянским национальным движением, включая батальоны самообороны и отряд "Еркрапа", а также благодаря событиям в Карабахе. В результате, по его словам, Арцах (Карабах) и другие земли оказались под контролем армян.

Этот факт, изложенный в видео, которое представил Исаков, является веским основанием для начала международного судебного разбирательства и привлечения Тер-Петросяна к уголовной ответственности за его участие в этнической чистке.

Слова Левона Тер-Петросяна, раскрывают фашистскую сущность его взглядов и подтверждают применение насилия в отношении азербайджанцев. Этими высказываниями он подтвердил, что азербайджанцы были изгнаны из Армении с помощью оружия.

На видео показано, как эти идеи, выдвигавшиеся 31 год назад армянским националистическим движением, продолжают оставаться частью официальной политики. В своих признаниях Тер-Петросян прямо заявляет, как армяне "очистили" современную Армению от азербайджанцев, а также утверждает, что они "освободили" Карабах и Западный Азербайджан.

Подобные слова не только демонстрируют уровень ненависти к Азербайджану, но и служат подтверждением геноцидной политики, проводимой армянскими властями. Этот "демократ", который после восьми лет правления перешел в оппозицию, по сути, стал сторонником фашистской идеологии и должен быть привлечен к ответственности за преступления против человечности.

Сейчас, более чем через тридцать лет, видео с участием экс-президента Армении было обнародовано с явной целью повлиять на общественное мнение. Ранее Никол Пашинян предложил дебаты с тремя бывшими президентами страны касаемо переговоров с Азербайджаном, на что Левон Тер-Петросян резко ответил, обвиняя Пашиняна в "предательстве" Карабаха. Несомненно, публикация данного видео была продиктована намерением нынешних армянских властей нанести удар по репутации первого президента.

Эти действия могут быть частью внутренней политической борьбы, направленной на усиление позиций нынешнего руководства. Это также может быть рассчитано на поддержку местной аудитории, но это исключительно внутренние дела страны.

Тем не менее, высказанные в видео идеи подтверждают, что все власти Армении, включая Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, были сторонниками фашистской идеологии и должны быть привлечены к ответственности за свои преступления. Именно они были ответственны за этнические чистки и изгнание азербайджанцев. Левон Тер-Петросян сыграл важную роль в изгнании азербайджанцев из Западного Азербайджана, а его преемники продолжили геноцид в Карабахе и на прилегающих территориях, организовывая насильственные действия против мирных жителей.