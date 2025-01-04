Эрдоган призвал террористов и сепаратистов сдаться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у террористов и сепаратистов не осталось выбора, кроме как отказаться от оружия или встретить смерть.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Эрдоган сделал это заявление во время выступления в городе Самсун на севере Турции.

"Мы больше не будем терпеть террористов, которые действуют в нашем регионе как агенты империалистов. Эти убийцы-сепаратисты либо закопают оружие в землю, либо будут погребены вместе с ним. Третьего пути не существует", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что эра насилия, оружия и террора закончилась, и что "срок использования сепаратистской террористической организации (Рабочая партия Курдистана) истек".

Турецкий президент подчеркнул, что эту реальность должны признать все.

"Я подчеркиваю, что в нашем регионе больше нет места для террора. Мы живем здесь уже тысячу лет, мы владеем этими территориями. Мы останемся здесь навсегда и будем жить свободно. Надеемся, что на основе братства и взаимного уважения мы восстановим те области, где сепаратисты посеяли раздор", - добавил Эрдоган.