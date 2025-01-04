https://news.day.az/society/1720498.html У граждан изъяты оружие и боеприпасы 3 января в Баку и нескольких районах Азербайджана сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли пистолет, два ружья и два автоматических оружия. Как сообщает Day.Az, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД), также были конфискованы шесть магазинов и 224 патрона.
У граждан изъяты оружие и боеприпасы
3 января в Баку и нескольких районах Азербайджана сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли пистолет, два ружья и два автоматических оружия.
Как сообщает Day.Az, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД), также были конфискованы шесть магазинов и 224 патрона.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане электронизируется процедура приобретения гражданского оружия.
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