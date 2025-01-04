В городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая произошёл пожар на рынке в районе Цяоси, в результате которого погибли восемь человек и ещё 15 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожар вспыхнул около 08:40 по местному времени (04:40 по Баку) на рынке, где продавались овощи и другие товары первой необходимости. Пожарные и бригады экстренного реагирования оперативно прибыли на место происшествия, и к 10:10 (06:10 по Баку) пожар был потушен. Пострадавшие были доставлены в больницу; их состояние оценивается как стабильное и не представляющее угрозы для жизни.

Причина пожара выясняется.