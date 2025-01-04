https://news.day.az/society/1720466.html В Азербайджане наблюдался 9-градусный мороз На территории Азербайджана наблюдался 9-градусный мороз. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается. Туманная погода зафиксирована в Хачмазе, Нефтчале. В Дашкесане дул западный ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Азербайджане наблюдался 9-градусный мороз
На территории Азербайджана наблюдался 9-градусный мороз.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается.
Туманная погода зафиксирована в Хачмазе, Нефтчале. В Дашкесане дул западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове до 9 градусов тепла, в низменных районах до 3 градусов мороза, в Нахчыванской АР и горных районах до 9 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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