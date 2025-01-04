В Азербайджане наблюдался 9-градусный мороз

На территории Азербайджана наблюдался 9-градусный мороз.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков не наблюдается.

Туманная погода зафиксирована в Хачмазе, Нефтчале. В Дашкесане дул западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове до 9 градусов тепла, в низменных районах до 3 градусов мороза, в Нахчыванской АР и горных районах до 9 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az