Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Национальная служба гидрометеорологии поделилась актуальными данными о погодных условиях, наблюдаемых на территории Азербайджана. По состоянию на 09:00 3 января, погода в большинстве регионов остается преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, согласно информации метеорологов, западный ветер временами усиливался до 16 м/с в Гобустанском районе. Температура воздуха в столице Баку и на Абшеронском полуострове составила от 5 до 8 градусов тепла.

В районах Центрально-Аранской зоны минимальная температура варьировалась от 1 градуса мороза до 5 тепла. А в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах страны столбики термометров опускались до отметки -10.