В Азербайджане почти в два раза возросло производство бентонита

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 224,3 тысячи тонн бентонита.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель на 105 тысяч тонн, или в 1,8 раза, больше, чем за тот же период 2023 года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 126,8 тысячи тонн.

Также, в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было произведено 181 738 тонн бентонитовой глины на сумму 14,7 миллиона долларов США. Это на 3,1 миллиона долларов США, или 26,9 процента, больше в стоимостном выражении и на 40 705 тонн, или 28,9 процента, больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.