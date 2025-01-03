https://news.day.az/society/1720407.html AZAL прокомментировал слухи о рейсе Баку-Казань На некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку-Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью.
AZAL прокомментировал слухи о рейсе Баку-Казань
На некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку-Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, указанный рейс Azerbaijan Airlines (AZAL) был выполнен в штатном режиме, в соответствии с расписанием и международными стандартами безопасности.
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