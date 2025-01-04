Xiaomi анонсировала глобальный запуск пяти новых смартфонов

Xiaomi анонсировала глобальный запуск новой серии смартфонов Redmi Note 14, которая состоится 10 января 2025 года.

Как передает Day.Az, это станет продолжением успеха этой линейки, которая уже была представлена в Китае и Индии. В рамках глобальной премьеры, кроме популярных моделей 5G, могут быть представлены и новые варианты на основе технологии 4G.

Среди новинок, которые Xiaomi планирует выпустить на глобальный рынок, ожидаются:

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 14 Plus 5G

Сейчас компания подтвердила участие только Redmi Note 14 Pro Plus 5G в презентации, однако, учитывая популярность других моделей серии в Индии, вполне вероятно, что на мероприятии также будут представлены Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14 Pro 5G. Это продолжение традиции, когда Xiaomi выпускает на международный рынок несколько вариантов своих смартфонов для разных регионов.

Значительной особенностью новых моделей станет расширенная функциональность камер. Например, Redmi Note 14 5G для Индии оснащен дополнительной 8 МП ультраширокоугольной камерой, которой не имеет китайская версия. Кроме того, глобальные модели могут получить обновленную фронтальную камеру, чтобы удовлетворить требования разных пользователей.

Стоит отметить, что запуск этой серии смартфонов состоится всего через день после глобального представления Poco X7 и Poco X7 Pro, что подчеркивает активность компании в продвижении своих моделей. Презентация также может сопровождаться анонсом аксессуаров, которые дополнят новые гаджеты.

Ранее утечки информации позволили узнать некоторые технические характеристики и возможные цены для новых моделей. Ожидается, что Xiaomi продолжит свои традиции и предложит конкурентоспособные цены, сохраняя высокий уровень инноваций. Это позволит удовлетворить разнообразные потребности пользователей по всему миру.