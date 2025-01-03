https://news.day.az/world/1720253.html

Самолет разбился в США, упав на здание - есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В Калифорнии, США, произошел crash небольшого самолета. Как сообщают зарубежные СМИ, инцидент случился в городе Фуллертон, где самолет упал на здание, вызвав пожар, передает Day.Az. По данным местной полиции, в результате происшествия погибли два человека, а 18 человек получили ранения.