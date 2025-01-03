Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP.

Де Кеерсмакер заявил, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию, поэтому она не будет исполнять обязанности первые две недели января. В том числе глава ЕК не приедет в Польшу 3 января на церемонию начала польского председательства в ЕС. Не посетит фон дер Ляйен и запланированное на 9-10 января заседание ЕК в Гданьске. Отмечается, что оно пройдет позже.

Напомним, что ранее в ЕС заявили о раздражении из-за решений фон дер Ляйен