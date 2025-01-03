В Азербайджане резко увеличились объемы производства силовых трансформаторов

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 962 единицы силовых трансформаторов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель на 363 единицы, или на 60,6 процента, превышает результат за тот же период 2023 года.

В целом, за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено электрооборудования на сумму 207,7 миллиона манатов, что на 29,6 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.