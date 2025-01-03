В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения ушла взапой

Day.Az представляет публикацию:

Армян и в ушедшем году было сложно комментировать всерьез, а в наступившем 2025-м - практически невозможно.

Проспавшись после новогоднего банкета, в СМИ вылез Баграт "Я лох, я лузер" Галстанян со своим новогодним заявлением. Бородач нес такую чушь, что ее стоит выделить отдельной цитатой:

"Всё, что я сказал, я сделал. Единственное, что мы не успели завершить, - это полное освобождение, но, с Божьей волей, оно произойдёт", сказал Баграт.

Новый год показал, что Армения - это не банановая республика, не failed state, все эти определения для них как-то не очень и актуальны уже.

У них премьер гордится статистикой на фб, заводит подкасты "про обычную жизнь", спикер парламента больше всего времени уделяет позированию перед камерами, секретарь Совбеза бегает за пивом для шефа, а "спаситель" и лидер оппозиции несет чушь в стиле "я все что сказал, все сделал! Только не сделал ничего из того, что сказал".

Им реально врачи нужны! Это не просто провалившееся государство, это страна, ушедшая в запой. В один длинный, бесконечный запой.