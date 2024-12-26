В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как между Пашиняном и Лукашенко произошла перепалка во время саммита ЕАЭС.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Беларуси сделал комплимент Пашиняну и отметил, что тот помолодел после смены имиджа.

После этого Пашинян, участвующий в саммите по видеосвязи, заявил, что армянская делегация не поедет в Минск на саммит ЕАЭС в 2025 году, а примет участие в формате видеосвязи.

Мы не возражаем против проведения Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но хочу заранее сказать, что делегация Армении примет участие в заседании в режиме видеконференции", - сказал Пашинян.

"А что за проблема? Вам до Минска далеко? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - предложил Лукашенко.

Пашинян же отметил, что уже ранее выступал с заявлением о своем решении (запрет всем чиновникам на поездки в Беларусь). На это Лукашенко пообещал "рассмотреть это заявление". За этим последовала перепалка лидеров двух стран.