Turkish Airlines рассказала, как борется с клопами в своих самолетах

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines тщательно дезинфицирует свои самолеты перед каждым полетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом написал в соцсети X ее представитель после появления данных о клопах в салонах.

По его словам, проблема клопов время от времени возникает в местах общественного пользования, но Turkish Airlines тщательно следит за соблюдением "высочайших стандартов безопасности и комфорта", немедленно проверяет и реагирует на данные о насекомых на бортах.

"Мы серьезно относимся ко всем отзывам в этой связи и тщательно их анализируем", - заявил представитель компании.

Он добавил, что Turkish Airlines контактирует с производителями самолетов по вопросу наиболее эффективных и безопасных мер по предотвращению появления насекомых на рейсах.