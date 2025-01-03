https://news.day.az/politics/1720266.html В Азербайджане определены участки для агитации на муниципальных выборах Обнародован список мест для встреч, отведенных для предвыборной агитации на муниципальных выборах, назначенных на 29 января этого года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Азербайджана, передает Day.Az. Граждане могут ознакомиться со списком на сайте ЦИК.
В Азербайджане определены участки для агитации на муниципальных выборах
Обнародован список мест для встреч, отведенных для предвыборной агитации на муниципальных выборах, назначенных на 29 января этого года.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Азербайджана, передает Day.Az.
Граждане могут ознакомиться со списком на сайте ЦИК.
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