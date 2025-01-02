Цена на газ в Европе побила рекорд

В европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

"В четверг базовые цены выросли до самого высокого уровня с октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение поставок газа из РФ - не единственная причина роста цен. Другая - остановка работы завода по производству СПГ в Норвегии из-за отказа компрессора. Предприятие возобновит работу только 9 января.

По данным аналитиков, в настоящее время запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Россия приостановила поставки газа в Европу через Украину.