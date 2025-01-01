https://news.day.az/economy/1719999.html Россия приостановила поставки газа в Европу через Украину Сегодня в 09:00 по бакинскому времени транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Газпром".
Россия приостановила поставки газа в Европу через Украину
Сегодня в 09:00 по бакинскому времени транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Газпром".
Ранее "Газпром" сообщил, что отказ украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу лишил российский холдинг технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем в 08:00 мск 1 января прокачка была остановлена.
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