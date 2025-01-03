https://news.day.az/world/1720361.html В США захотели полностью запретить беспилотники из Китая Администрация действующего президента США Джо Байдена захотела ограничить или полностью запретить китайские беспилотники в США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В американском Министерстве торговли планируют получить от компаний информацию о последствиях возможного запрета.
В США захотели полностью запретить беспилотники из Китая
Администрация действующего президента США Джо Байдена захотела ограничить или полностью запретить китайские беспилотники в США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В американском Министерстве торговли планируют получить от компаний информацию о последствиях возможного запрета. Однако при принятии окончательного решения у власти уже будет избранный президент Дональд Трамп.
Недавно сообщалось, что Китай ввел санкции против оборонных компаний США.
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