Китай ввел санкции против оборонных компаний США

Китай запретил поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США и внес 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Минторг КНР пишет South China Morning Post.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, издание называет General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence. Шаг направлен на поддержание национальной безопасности и выполнение международных обязательств, включая нераспространение ядерного оружия, говорится в материале.

Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и существующую с 1949 года на острове Тайвань Китайскую Республику. США оказывают поддержку последней в военной сфере, в то время как Китай выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета.