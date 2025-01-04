Летевший в Россию самолет экстренно сел в Египте

Самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха через десять минут после взлета из-за проблем с двигателем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта в Facebook.

В ведомстве отметили, что на борту находились 236 пассажиров, их доставили в зал международных вылетов. После экстренной посадки технические службы провели осмотр самолета для выявления причины неисправности и выполнения ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умер мужчина.