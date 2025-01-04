https://news.day.az/world/1720426.html Летевший в Россию самолет экстренно сел в Египте - Причина Самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха через десять минут после взлета из-за проблем с двигателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта в Facebook.
Летевший в Россию самолет экстренно сел в Египте - Причина
Самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха через десять минут после взлета из-за проблем с двигателем.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта в Facebook.
В ведомстве отметили, что на борту находились 236 пассажиров, их доставили в зал международных вылетов. После экстренной посадки технические службы провели осмотр самолета для выявления причины неисправности и выполнения ремонтных работ.
Ранее мы сообщали, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умер мужчина.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре