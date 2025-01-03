https://news.day.az/world/1720393.html Землетрясение в Анталье Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья. Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD). Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров.
Землетрясение в Анталье
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров.
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