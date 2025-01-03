Землетрясение в Анталье

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров.