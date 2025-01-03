США ввели санкции против китайской компании

Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся в Пекине компании Integrity Technology Group за предполагаемые кибератаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно распространенному заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Integrity Technology Group является крупным государственным подрядчиком Китая, имеющим связи с Министерством государственной безопасности КНР. Как утверждается в документе, компания предоставляет услуги структурам министерств госбезопасности и общественной безопасности КНР.

Согласно заявлению Госдепа, компания Integrity Technology Group связана с деятельностью хакерской группировки Flax Typhoon. Отмечается, что компания якобы действовала по указанию правительства КНР, ее целью была критически важная инфраструктура в США и за пределами страны.

В сентябре директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей утверждал, что работающая на правительство КНР хакерская группировка Flax Typhoon смогла взломать "сотни тысяч" электронных устройств на территории Соединенных Штатов. По его версии, китайские хакеры "атаковали критически важные объекты инфраструктуры в США и за рубежом - от корпораций и медиаорганизаций до университетов и правительственных учреждений". Они якобы взламывали такие устройства, как камеры, видеорегистраторы и устройства хранения данных. Как утверждал Рей, около половины этих взломанных устройств находились в США. Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя эту информацию, заявило, что США бездоказательно обвиняют Китай в кибератаках.

Ранее в США захотели полностью запретить беспилотники из Китая.