Чудо геологии: "карамельные" горы в Азербайджане

В Азербайджане располагаются уникальные "конфетные горы", названные так писателями-путешественниками в 90-е годы прошлого века за сходство геологических образований с карамельным лакомством в виде полосатой "тросточки", распространенным в ряде стран Европы и в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gismeteo, эти яркие горные образования действительно поражают своей необычной окраской. Полосы красного и белого цвета образуются благодаря сланцевым слоям, содержащим окисленное железо. Данная местность известна и находками окаменелостей, в том числе белемнитов (древние головоногие моллюски).

Также в этот район между Баку и Губой многие приезжают, чтобы понаблюдать за птицами или просто уделить время активному отдыху. Прогулка по этим удивительным горам приведет к гостеприимной деревне Алтыагадж, где туристы могут ближе познакомиться и с местной культурой.