Товарооборот между членами ОТГ превысил 45 млрд долларов

Страны, входящие в ОТГ, являются нашими соседями и важными геополитическими партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тiлi".

"В период нашего председательства особое внимание было уделено активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах. Достигнуты конкретные результаты, реализован ряд масштабных проектов, организовано более 80 мероприятий. В Астане состоялись V Всемирные игры кочевников. Тесные связи налажены между учебными и академическими структурами, творческой интеллигенцией. Особую роль в сближении наших народов играет древний Туркестан, провозглашенный в 2021 году духовной столицей тюркского мира", - сказал глава государства.

По его словам, за последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами ОТГ, в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов.

"Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации", - отметил он.

Президент напомнил, что в качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом TURKTIME! Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: Традиции (Traditions), Унификация (Unification), Реформы (Reforms), Знания (Knowledge), Доверие (Trust), Инвестиции (Investments), Медиация (Mediation) и Энергия (Energy).

"Эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ. Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира, положительно относится и к российской концепции "Алтай - колыбель тюрков". Наша страна будет и далее содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами, продвижению нашего общего богатого историко-культурного наследия", - заверил Токаев.