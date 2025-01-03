Существенно вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Узбекистан

В январе-сентябре 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 3,881 миллиона долларов США, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель увеличился на 45,52 процента, или 1,214 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Доля переводов в Узбекистан в общем объеме переводов составляет один процент. По итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 3,662 миллиона долларов США. Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,654 миллиарда долларов США.