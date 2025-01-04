Обзор ключевых событий транспортного сектора Азербайджана за 2024 год

Агентство международной информации Trend представляет обзор ключевых событий 2024 года в транспортном секторе Азербайджана.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

В 2024 году Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) стал объектом значительных инвестиций и международного внимания.

Азиатский банк развития выделил грант на разработку стратегии дальнейшего развития ТМТМ, подчеркивая важность этого маршрута для транспортировки грузов между Азией и Европой. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 40 миллионов долларов частной казахстанской компании "Eastcomtrans" для модернизации логистического узла и подвижного состава. Это позволит обеспечить устойчивость грузопотоков и повысить эффективность перевозок по ТМТМ, передает Day.Az.

Кыргызстан так же сообщил о планах активного использования ТМТМ для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в Европу. Казахстан и Азербайджан достигли договоренности о синхронном устранении "узких мест" на маршруте, что ускорит и улучшит пропускную способность коридора.

В эксклюзивном интервью Trend директор AsstrA в Казахстане Рамиля Ахметова подчеркнула, что швейцарская транспортно-логистическая компания AsstrA - Associated Traffic AG активно анализирует рыночные возможности маршрута.

"Мы видим интерес заказчиков к альтернативным маршрутам, несмотря на технические и документационные вызовы. Активно работаем над улучшением сервиса и оптимизацией процессов", - заявила она.

Казахстан также предложил Всемирному банку подготовить стратегию развития ТМТМ, а Японское агентство международного сотрудничества (JICA) рассматривает возможность оказания поддержки для усиления логистических функций Среднего коридора.

Совместные предприятия являются еще одним важным шагом в развитии маршрута. Азербайджан и Узбекистан планируют создать СП для совершенствования перевозок по ТМТМ.

В эксклюзивном интервью Trend директор FS Mackenzie Андрей Горбатов подчеркнул, что компания FS Mackenzie намерена транспортировать грузы через Средний коридор в Европу.

В этом году компания MALBI-trans, которая базируется в Чехии, реализовала пилотный проект в рамках ТМТМ.

В эксклюзивном интервью Trend коммерческий представитель болгарской компании ULogistics Ltd. Виталий Стоев подчеркнул, что Болгария активно предлагает свое участие в дополнение к маршруту и в развитие ТМТМ.

Намечены и долгосрочные планы: к 2025 году стартует новая волна институционального развития ТМТМ. Одной из целей станет запуск нового этапа расширения Среднего коридора к июню этого года.

Баку - Тбилиси - Карс (БТК)

БТК продолжает интегрироваться в международные грузовые перевозки. В 2024 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и грузинский оператор "Железная дорога Марабда - Карцахи" создали совместное предприятие "BTKI Railways". Новое предприятие отвечает за эксплуатацию и управление инфраструктурой участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на отрезке Марабда-Карцахи, а также эффективную организацию грузоперевозок с помощью БТК и привлечение новых грузов.

Расширение мощности БТК в этом году позволило увеличить пропускную способность до пяти миллионов тонн в год.

Чехия так же выразила желание участвовать в проекте БТК, отмечая его стратегическое значение для региона.

Международный транспортный коридор "Север - Юг"

Представитель министерства транспорта России заявил Trend о том, что минтранс стремится повысить эффективность использования международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Реализуются мероприятия по повышению эффективности использования МТК "Север-Юг", а также других транспортно-логистических коридоров в части развития транспортной инфраструктуры. Предпринимаются меры для устранения лимитирующих участков на подходах к морским портам, а также своевременной реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры", - сказали в минтрансе.

Россия и Иран в текущем году тестировали возможности водного маршрута в рамках "Север-Юг". В этой связи сухогруз (с ячменем в объеме три тысячи тонн) был успешно отправлен из Волгоградской области в Иран через Волгу и Каспий. Это позволило сформировать конкретные предложения для дальнейшего развития водного коридора.

Кроме того, рассматриваются перспективы включения Африки и Катара в транспортную сеть "Север - Юг".

В текущем году Индия подписала с Ираном Соглашение о 10-тилетнем управлении иранским портом "Чабахар" в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA)

В эксклюзивном интервью Trend постоянный представитель TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов сказал, что TRACECA имеет четкий план деятельности на 2024-2026 годы, который фактически призван подвести итог второй долгосрочной Стратегии (охватывает период 2016-2026 годы) развития транспортного коридора "Европа-Южный Кавказ-Центральная Азия" и создать основу для дальнейших эффективных шагов.

Речь идет о реагировании на новые мировые вызовы и повышении привлекательности этого международного коридора через усовершенствование тяжелой инфраструктуры (субъекты хозяйственной деятельности - железная дорога, порты, контейнеры, подвижной состав) и мягкой инфраструктуры (юридическая и информационная база, вопросы автоматизации).

В числе первоочередных задач на 2024-2026 годы он назвал внедрение цифровых решений для обеспечения сквозного прохода грузов, увеличение контейнерного и паромного парка, развитие портовой инфраструктуры на Каспии.

"Есть концепция цифрового коридора TRACECA до 2030 года. В идеале мы хотим цифровизацией охватить все виды транспорта, работу грузоотправителей, грузоперевозчиков, всех проверяющих структур. В рамках TRACECA действует несколько рабочих групп. Мы двигаемся продуманно, так как хотим разработать оптимальный продукт (решение) для повышения эффективности нашего коридора", - сообщил представитель TRACECA.

По его словам, также 14 странами-участницами программы обсуждается вопрос создания в текущем году Фонда TRACECA с участием государственного и частного капитала.

"Идея такова: в рамках бюджета этого фонда будут рассматривать и выбирать приоритетные проекты регионального характера, которые бы охватывали несколько стран-участниц коридора. Идут обсуждения о том, как будут приниматься решения, кто и как будет финансировать работы, кто будет входить в руководящий совет фонда. Эти вопросы возможно согласовать до середины 2024 года", - сказал представитель TRACECA.

Кроме того, таможенные службы стран-участниц международной программы TRACECA готовят рамочное соглашение в отношении создания единого транзитного портала электронных услуг.

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП)

Бакинский порт уделяет особое внимание экологическим инициативам. В течение 15-20 лет планируется добиться нулевых выбросов.

В этом году БММТП договорился с программой ООН "Global Compact" о расширении взаимодействия, в частности, по инициативам в области устойчивого развития.

В текущем году Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере 42 миллионов долларов (38,71 миллиона евро) ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO). Отмечалось, что ASCO использует эти средства для расширения операций своего торгового флота путем приобретения двух судов Handysize для перевозки сухих грузов в международных водах, что улучшит региональное морское сообщение и торговлю.

Также порт (первым в логистическом секторе Азербайджана) получил международный сертификат по управлению рисками ISO-31000:2018. Стандарт ISO-31000:2018 свидетельствует об устойчивости системы корпоративного управления, использовании риск-ориентированных подходов при принятии операционных решений.

Железные и автодороги

В текущем году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начало ремонтные работы на участке Сумгайыт-Пиршаги с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и обеспечения безопасности движения.

Также сообщалось, что АЖД ведет строительные работы на приграничной с РФ станции "Ялама" и на железнодорожной линии "Сумгайыт-Ялама" с целью увеличения возможностей транспортировки грузов из/в РФ. В направлении Яламы строится двухполосная современная железнодорожная линия.

Предусматривается, что к 2030 году железнодорожная сеть станет ключевым драйвером роста, внося значительный вклад в экономическое развитие страны. Основное внимание АЖД уделит инновациям и модернизации для повышения эффективной работы железной дороги. Стратегия модернизации нацелена на превращение Азербайджана в важнейший транспортный узел в евразийском коридоре. Будет проведена замена старых рельсов, внедрена передовая система сигнализации и управления движением, проведена реконструкция ряда станций.

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству автодороги Бёюк-шор-Пиршаги. Протяженность новой шестиполосной автомагистрали составит 12,7 километра, ее функционирование позволит отрегулировать транспортные потоки в/из Баку.

Также сообщалось о возможности запуска контейнерного поезда "Астара-Баку-Астрахань".

В эксклюзивном интервью Trend представитель компании JUSDA Europe Давид Фишкандль заявил, что компания JUSDA Europe намерена найти партнеров для перевозок из Азербайджана.

Евразийский мультимодальный транспортный маршрут

В текущем году Азербайджан выступил с инициативой создания международной ассоциации "Евразийский мультимодальный транспортный маршрут" с целью улучшения координации международных перевозок в регионе Центральной Азии, Азербайджана, Турции с вовлечением Австрии и Китая. Ассоциация будет коллегиальным органом, она будет курировать разработку концепции маршрута, тарифной политики, цифровизации.

Подчеркивалось, что Китай хочет присоединиться к инициативе создания ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".