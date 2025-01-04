Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 декабря

1,7

30 декабря*

1,7

24 декабря

1,7

31 декабря*

1,7

25 декабря

1,7

1 января*

1,7

26 декабря

1,7

2 января*

1,7

27 декабря

1,7

3 января*

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0026 маната и составил 1,7724 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 декабря

1,7752

30 декабря*

1,7724

24 декабря

1,7676

31 декабря*

1,7724

25 декабря

1,7692

1 января*

1,7724

26 декабря

1,7677

2 января*

1,7724

27 декабря

1,7694

3 января*

1,7724

Средний курс за неделю

1,7698

Средний курс за неделю

1,7724

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0536 маната и составил 1,6318 маната за рубль.

 

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

23 декабря

1,6516

30 декабря*

1,6318

24 декабря

1,6798

31 декабря*

1,6318

25 декабря

1,6998

1 января*

1,6318

26 декабря

1,6998

2 января*

1,6318

27 декабря

1,6958

3 января*

1,6318

Средний курс за неделю

1,6854

Средний курс за неделю

1,6318

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0485 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

23 декабря

0,0483

30 декабря*

0,0485

24 декабря

0,0482

31 декабря*

0,0485

25 декабря

0,0483

1 января*

0,0485

26 декабря

0,0482

2 января*

0,0485

27 декабря

0,0482

3 января*

0,0485

Средний курс за неделю

0,0482

Средний курс за неделю

0,0485

*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня