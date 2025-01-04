Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 декабря
|
1,7
|
30 декабря*
|
1,7
|
24 декабря
|
1,7
|
31 декабря*
|
1,7
|
25 декабря
|
1,7
|
1 января*
|
1,7
|
26 декабря
|
1,7
|
2 января*
|
1,7
|
27 декабря
|
1,7
|
3 января*
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0026 маната и составил 1,7724 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 декабря
|
1,7752
|
30 декабря*
|
1,7724
|
24 декабря
|
1,7676
|
31 декабря*
|
1,7724
|
25 декабря
|
1,7692
|
1 января*
|
1,7724
|
26 декабря
|
1,7677
|
2 января*
|
1,7724
|
27 декабря
|
1,7694
|
3 января*
|
1,7724
|
Средний курс за неделю
|
1,7698
|
Средний курс за неделю
|
1,7724
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0536 маната и составил 1,6318 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 декабря
|
1,6516
|
30 декабря*
|
1,6318
|
24 декабря
|
1,6798
|
31 декабря*
|
1,6318
|
25 декабря
|
1,6998
|
1 января*
|
1,6318
|
26 декабря
|
1,6998
|
2 января*
|
1,6318
|
27 декабря
|
1,6958
|
3 января*
|
1,6318
|
Средний курс за неделю
|
1,6854
|
Средний курс за неделю
|
1,6318
На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0485 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 декабря
|
0,0483
|
30 декабря*
|
0,0485
|
24 декабря
|
0,0482
|
31 декабря*
|
0,0485
|
25 декабря
|
0,0483
|
1 января*
|
0,0485
|
26 декабря
|
0,0482
|
2 января*
|
0,0485
|
27 декабря
|
0,0482
|
3 января*
|
0,0485
|
Средний курс за неделю
|
0,0482
|
Средний курс за неделю
|
0,0485
*В связи с тем, что в Азербайджане с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года праздничные дни, курс автоматически переносится с последнего рабочего дня
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