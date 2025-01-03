https://news.day.az/world/1720401.html Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии Власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии и проводят с ними переговоры. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске.
Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии
Власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии и проводят с ними переговоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группами", - отметил глава немецкого правительства.
При этом Шольц призвал новое руководство арабской республики сформировать правительство, которое будет включать в себя различные этнические и религиозные группы.
Ранее Шольцу вынесли вотум недоверия.
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