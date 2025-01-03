https://news.day.az/world/1720349.html Заключенный захватил заложников в тюрьме во Франции - ФОТО Заключенный центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции захватил заложников. Об этом сообщила газета La Provence, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По данным издания, речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике тюрьмы. Отмечается, что злоумышленник вооружен ножом.
Заключенный захватил заложников в тюрьме во Франции - ФОТО
Заключенный центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции захватил заложников. Об этом сообщила газета La Provence, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике тюрьмы.
Отмечается, что злоумышленник вооружен ножом.
Как отмечает La Provence, тюрьма Арля была построена в 1990-х годах. Она рассчитана на 159 заключенных, в настоящий момент в ней отбывают наказание 137 человек.
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