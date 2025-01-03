Заключенный захватил заложников в тюрьме во Франции

Заключенный центральной тюрьмы коммуны Арль на юге Франции захватил заложников. Об этом сообщила газета La Provence, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике тюрьмы.

Отмечается, что злоумышленник вооружен ножом.

Как отмечает La Provence, тюрьма Арля была построена в 1990-х годах. Она рассчитана на 159 заключенных, в настоящий момент в ней отбывают наказание 137 человек.