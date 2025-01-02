Армяне распространяют топорный фейк, надеясь поссорить Россию с Азербайджаном

Автор: Лейла Таривердиева

Крушение самолета AZAL, ставшее главной новостью конца прошлого года, к сожалению, стало пищей для политических провокаций. Все кому не лень пытаются использовать трагедию в своих целях.

Один из примеров - фотография, появившаяся в армянских телеграм-каналах с целью быстро распространить ее по российским. На фото - окно посольства Азербайджана в Москве с листком бумаге, на котором надпись "русские за все ответят" и рисунок ножа. Рядом на стене развешаны фотографии упавшего гражданского самолета.

То, что подобная надпись не могла быть размещена ни на здании азербайджанского посольства в Москве, ни на здании российского посольства в Баку, было понятно с самого начала. Это фейк, каких сейчас крутится в соцсетях множество. На фоне справедливых и законных требований официального Баку к виновной стороне, нашлось немало тех, кто вздумал использовать трагедию в собственных целях. К сожалению, гибель десятков людей была превращена в источник политических спекуляций.

Азербайджанские блогеры провели расследование и установили, что фотография с запиской на окне посольства Азербайджана действительно является фейком. Ее оригинал был размещен 19 октября 2020 года на сайте московского Агентства городских новостей. После варварского обстрела армянами Гянджи, к азербайджанской дипмиссии в Москве стали нести цветы, а на стенах были вывешены фото-свидетельства преступления, совершенного Арменией.

Вот так выглядит фейк:

А вот это оригинал:

Нынешние провокаторы использовали реальное фото, наложив новый текст на лист бумаги, укрепленный на решетке окна, а также заменив фотографии убитых и раненых детей Гянджи кадрами крушения самолета. Современные технологии позволяют творить "чудеса". Сравнение фейка с оригиналом не оставляет никаких сомнений.

Поработали фальсификаторы очень топорно, в расчете, что российские пользователи проглотят наживку. Кому это выгодно, понять несложно. Армяне постоянно ищут любую возможность спровоцировать антиазербайджанские истерики. Однозначно то, что это провокация, направленная на разжигание ненависти и возбуждение негативных настроений против азербайджанской общины России и против Азербайджана. Более всего в этом может быть заинтересовано российское армянство, понесшее в последние годы серьезные потери в плане влияния и возможностей в РФ. Российско-азербайджанские отношения на протяжении долгих лет демонстрировали позитивную динамику, и это многих раздражало. Поэтому сейчас, когда в отношениях возникла напряженность, азербайджанофобы всех мастей бросились в бой, стараясь наверстать упущенное.

Как мы уже отметили, главной целью фейка является возбуждение ненависти в отношении азербайджанцев в России, выставление нашего народа в образе кровожадных варваров. Между тем, азербайджанский народ очень мудр и умеет отличать черное от белого. Даже после того, что случилось 20 января 1990 года, его гнев был направлен против военно-политическое руководства Союза, а не против русского народа. И сегодня никто не ищет национального подтекста в трагическом инциденте с самолетом. Все, чего ожидает Азербайджан от российской стороны, это честности и справедливости. Эти ожидания совершенно законны и могут задевать кого-то только в зависимости от степени его узколобия.

Хотелось бы посоветовать той части российской аудитории, которая считает, что требования Баку задевают их "честь и достоинство", сходить к психотерапевту. К армянской аудитории обращаться не стоит в принципе. Там с пониманием все по нулям.

Ситуация вокруг крушения нашего самолета еще какое-то время будет разыгрываться, как козырь за карточным столом. Причем, каждый из внешних игроков считает, что этот козырь находится у него в рукаве. Но это заблуждение, на самом деле все козыри в руках Баку, и лучше не затевать с ним игру, если не хотите остаться в дураках.