В Турции задержано свыше 40 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

Турецкая полиция за неделю задержала 42 человека по подозрению в участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В ходе операций, проведенных за последнюю неделю в 17 провинциях, задержаны 42 человека, подозреваемых в членстве в ИГИЛ", - написал министр в соцсети X.

Рейды были проведены подразделениями региональных управлений безопасности и жандармерии, включая такие города, как Анкара, Стамбул, Адана, Мерсин и Бурса.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГИЛ. По данным МВД, за последний год в стране задержаны более 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.