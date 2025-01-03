Избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг в Вашингтоне накануне своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post.

Как информирует издание, Трамп планирует 19 января провести "победный митинг" для своих сторонников на столичной спортивной арене Capital One, рассчитанной на 20 тыс. человек. Газета отмечает, что это будет первый митинг республиканца после победы на президентских выборах, прошедших 5 ноября 2024 года.