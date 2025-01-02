Названы лучшие хоккеисты века
Канадское издание "Sportsnet" составило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, список возглавляет капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.
На втором месте рейтинга - российский нападающий Александр Овечкин из "Вашингтона". Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" замкнул тройку лидеров.
10 лучших хоккеистов 21-го века по версии "Sportsnet":
1. Сидни Кросби ("Питтсбург");
2. Александр Овечкин ("Вашингтон");
3. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон");
4. Никлас Лидстрём (завершил карьеру);
5. Мартин Бродер (завершил карьеру);
6. Натан Маккиннон ("Колорадо");
7. Павел Дацюк (завершил карьеру);
8. Никита Кучеров ("Тампа");
9. Патрик Кейн ("Детройт");
10. Виктор Хедман ("Тампа").
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