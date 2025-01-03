Золото и серебро продолжают увеличивать свою стоимость

Цена февральских фьючерсов на одну тройскую унцию золота на Нью-йоркской товарной бирже COMEX выросла на 0,18% - до 2673,9 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Биржевые данные, цена мартовских фьючерсов на одну унцию серебра на COMEX выросла на 0,42% - до 30,03 доллара США.