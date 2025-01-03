https://news.day.az/economy/1720284.html Золото и серебро продолжают увеличивать свою стоимость Цена февральских фьючерсов на одну тройскую унцию золота на Нью-йоркской товарной бирже COMEX выросла на 0,18% - до 2673,9 долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Биржевые данные, цена мартовских фьючерсов на одну унцию серебра на COMEX выросла на 0,42% - до 30,03 доллара США.
Золото и серебро продолжают увеличивать свою стоимость
Цена февральских фьючерсов на одну тройскую унцию золота на Нью-йоркской товарной бирже COMEX выросла на 0,18% - до 2673,9 долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Биржевые данные, цена мартовских фьючерсов на одну унцию серебра на COMEX выросла на 0,42% - до 30,03 доллара США.
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