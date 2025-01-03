https://news.day.az/world/1720242.html В Германии произошел взрыв - есть раненые В Берлине, столице Германии, произошел взрыв вблизи полицейского участка, в результате которого два сотрудника полиции были ранены. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Spiegel". Инцидент произошел ночью в районе Витенау.
В Германии произошел взрыв - есть раненые
В Берлине, столице Германии, произошел взрыв вблизи полицейского участка, в результате которого два сотрудника полиции были ранены.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Spiegel".
Инцидент произошел ночью в районе Витенау. Взрыв неизвестного устройства произошел рядом с полицейским участком, в результате чего пострадали два полицейских: женщина и мужчина.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.
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