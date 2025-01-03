В Германии произошел взрыв

В Берлине, столице Германии, произошел взрыв вблизи полицейского участка, в результате которого два сотрудника полиции были ранены.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Spiegel".

Инцидент произошел ночью в районе Витенау. Взрыв неизвестного устройства произошел рядом с полицейским участком, в результате чего пострадали два полицейских: женщина и мужчина.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.