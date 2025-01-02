У конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль

Полиция Капитолия написала на своей странице в соцсети X об обнаружении подозрительного автомобиля у здания конгресса страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Мы изучаем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит", - говорится в посте ведомства.

В полиции уточнили, что водитель ехал по дорожке для пешеходов, а потом заехал на газон. Его задержали правоохранители. У места происшествия перекрыты некоторые улицы, жителей попросили избегать посещения района.

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