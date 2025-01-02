https://news.day.az/world/1720232.html У конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль Полиция Капитолия написала на своей странице в соцсети X об обнаружении подозрительного автомобиля у здания конгресса страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru "Мы изучаем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит", - говорится в посте ведомства.
У конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль
Полиция Капитолия написала на своей странице в соцсети X об обнаружении подозрительного автомобиля у здания конгресса страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
"Мы изучаем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит", - говорится в посте ведомства.
В полиции уточнили, что водитель ехал по дорожке для пешеходов, а потом заехал на газон. Его задержали правоохранители. У места происшествия перекрыты некоторые улицы, жителей попросили избегать посещения района.
Ранее мы сообщали, что рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck.
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