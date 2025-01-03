В Азербайджане построят новый ковровый цех стоимостью 1,8 млн манатов

В городе Сумгайыт будет построен цех по переработке ковров.

По информации Day.Az, в связи с этим открытое акционерное общество (ОАО) "Азерхалча" уже начало подготовку.

Цех по переработке ковров будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке на территории существующего склада чистой шерсти, принадлежащего ОАО "Азерхалча".

По прогнозам ОАО "Азерхалча", работы по строительству перерабатывающего цеха обойдутся в 1,8 миллиона манатов.

Отметим, что ОАО "Азерхалча" было зарегистрировано в 2016 году. Законный представитель ОАО с уставным капиталом 15 000 000 манатов - Мамедов Эмин Салхаб оглы.