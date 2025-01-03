Опасный штамм гриппа распространяется в России

Опасный штамм гриппа вызывает осложнения многих внутренних органов. В основном страдают легкие - 65% от всех осложнений составляет именно пневмония. Причем развивается она стремительно и проходит в тяжелой форме, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чтобы не допустить этого, рекомендации от врачей простые: при первых симптомах, а это высокая температура при отсутствии насморка и кашля, необходимо сразу же обращаться к врачу.

"Есть очень характерный симптом, отличающий этот вирус от других вирусов гриппа - он может проявляться тошнотой и рвотой у пациентов. В таких случаях необходимо практически сразу обращаться к врачу, поскольку вирусная пневмония отличается от бактериальной пневмонии разительно, ее нельзя лечить антибиотиками, а нужно лечить противовирусными препаратами, а далеко не все они подходят ", - объяснил руководитель Центра новых хирургических технологий Федерального медицинского центра Илья Колышев.

По словам врачей, одной из причин резкого роста заболеваемости стала переменчивая погода в осенне-зимний период: температурные скачки от положительных значений в отрицательные и влажный воздух. Именно это и наблюдают сейчас жители разных регионов, особенно в Центральной России. Вот и после Рождества снова обещают потепление.