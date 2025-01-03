Apple признала голосовую слежку за владельцами телефонов

Apple выплатит по 20 долларов миллионам пользователей в рамках иска, поданного против компании из-за того, что голосовой помощник Siri подслушивал их разговоры.

Как передает Day.Az, компания признала, что Siri записывал личные разговоры и передавал данные третьим лицам, включая рекламодателей.

Аналогичный иск рассматривается в суде против Google, который также обвиняется в подслушивании разговоров.