https://news.day.az/hitech/1720352.html Apple признала голосовую слежку за владельцами телефонов - ФОТО Apple выплатит по 20 долларов миллионам пользователей в рамках иска, поданного против компании из-за того, что голосовой помощник Siri подслушивал их разговоры. Как передает Day.Az, компания признала, что Siri записывал личные разговоры и передавал данные третьим лицам, включая рекламодателей.
Apple признала голосовую слежку за владельцами телефонов - ФОТО
Apple выплатит по 20 долларов миллионам пользователей в рамках иска, поданного против компании из-за того, что голосовой помощник Siri подслушивал их разговоры.
Как передает Day.Az, компания признала, что Siri записывал личные разговоры и передавал данные третьим лицам, включая рекламодателей.
Аналогичный иск рассматривается в суде против Google, который также обвиняется в подслушивании разговоров.
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