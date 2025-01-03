США подтвердили участие в "Большом шлеме" в Баку

В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку поступают первые заявки от команд-участниц.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вслед за Канадой и Косово, приехать на рейтинговое соревнование, которое состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, намерен коллектив США.

Правда, в предварительный состав вошел пока лишь один спортсмен: двукратный призер чемпионата мира среди юниоров, участник Олимпиады Джек Йонезука (73 кг).

Со временем американская заявка может быть расширена.