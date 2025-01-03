https://news.day.az/sport/1720285.html США подтвердили участие в "Большом шлеме" в Баку В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку поступают первые заявки от команд-участниц. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вслед за Канадой и Косово, приехать на рейтинговое соревнование, которое состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, намерен коллектив США.
США подтвердили участие в "Большом шлеме" в Баку
В Оргкомитет турнира "Большого шлема" по дзюдо в Баку поступают первые заявки от команд-участниц.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вслед за Канадой и Косово, приехать на рейтинговое соревнование, которое состоится 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики, намерен коллектив США.
Правда, в предварительный состав вошел пока лишь один спортсмен: двукратный призер чемпионата мира среди юниоров, участник Олимпиады Джек Йонезука (73 кг).
Со временем американская заявка может быть расширена.
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