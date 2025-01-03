В двух районах Баку не будет воды

В двух районах Баку будет временно приостановлена подача воды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана.

"В связи с работами по ликвидации аварии, произошедшей на магистральном водопроводе, с 22:00 3 января до 11:00 4 января будет приостановлено водоснабжение в некоторых частях Насиминского и Ясамальского районов столицы", - говорится в информации.