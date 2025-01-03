https://news.day.az/society/1720329.html В двух районах Баку не будет воды В двух районах Баку будет временно приостановлена подача воды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана.
В двух районах Баку не будет воды
В двух районах Баку будет временно приостановлена подача воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана.
"В связи с работами по ликвидации аварии, произошедшей на магистральном водопроводе, с 22:00 3 января до 11:00 4 января будет приостановлено водоснабжение в некоторых частях Насиминского и Ясамальского районов столицы", - говорится в информации.
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