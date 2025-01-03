Токаев о досрочных парламентских выборах в Казахстане

Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа.

Как передает Day.Az, об этом в интервью местным СМИ сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни", - сказал он. Токаев отметил, что парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода.

Глава государства выразил убежденность в том, что президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана. Он подчеркнул, что любые изменения в политической структуре должны решаться путем всенародных референдумов, а не кулуарно, чтобы обеспечить стабильность и устойчивое развитие.

Комментируя информацию о проведении досрочных парламентских выборах, Токаев назвал эти слухи беспочвенными. "Полагаю, информационная шумиха создается намеренно", - сказал президент добавив: "Депутаты Парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность".

Глава государства отметил, что выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки.

Хотя изменения в правительстве остаются возможными, Токаев подчеркнул, что основное внимание уделяется обеспечению долгосрочной социально-экономической стабильности и укреплению позиций Казахстана в регионе.