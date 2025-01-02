Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для страны из-за распространения в стране насилия и терроризма.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. "То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!", - заявил он.

Свое мнение Трамп объяснил тем, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что "это хуже, чем можно было себе представить".