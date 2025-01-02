https://news.day.az/world/1720233.html Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для страны из-за распространения в стране насилия и терроризма. Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для страны из-за распространения в стране насилия и терроризма.
Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. "То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!", - заявил он.
Свое мнение Трамп объяснил тем, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что "это хуже, чем можно было себе представить".
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