Москва предупреждает Ереван
Москва обеспокоена стремлением Еревана в ЕС. Армения рискует потерять выгоды ЕАЭС, если Запад втянет ее в свои геополитические игры.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
На вопрос агентства, вызывает ли обеспокоенность Москвы стремление Еревана в ЕС, Грушко ответил утвердительно.
Естественно, вызывает беспокойство стремление Армении в ЕС, потому что такое стремление несовместимо с членством этой страны в ЕАЭС и в своих многочисленных контактах с армянскими коллегами мы об этом говорим", - отметил дипломат.
"Хорошо известно, что благодаря участию в ЕАЭС Армения развивается динамичными этапами, наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана областях. И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников", - подчеркнул замминистра.
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