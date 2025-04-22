Перенесена встреча США и Ирана

Встреча между техническими делегациями Ирана и США, которая должна была состоятся 23 апреля, перенесена на 26 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Ирана.

"На основании предложения Омана и договоренности, достигнутой делегациями Ирана и США, технические консультации на уровне экспертов, которые должны были состояться в рамках непрямых переговоров между иранской и американской сторонами в среду, были перенесены на субботу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

12 апреля в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве прошел первый раунд непрямых переговоров, посвященный ситуации вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. 19 апреля в Риме при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров между иранской и американской сторонами. По словам Арагчи, стороны достигли большего взаимопонимания по ряду вопросов. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа должна состояться 26 апреля.