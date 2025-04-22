https://news.day.az/sport/1746841.html Азербайджанские гимнастки едут в Ташкент Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на очередном этапе Кубка мира, который состоится 25-27 апреля в Ташкенте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в столицу Узбекистана отправятся Илона Зейналова и Зохра Джафарова.
Азербайджанские гимнастки едут в Ташкент
Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на очередном этапе Кубка мира, который состоится 25-27 апреля в Ташкенте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в столицу Узбекистана отправятся Илона Зейналова и Зохра Джафарова.
В Ташкенте выступит и олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеев, выигравшая две золотые медали на этапе Кубка мира в Баку в минувший уик-энд.
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