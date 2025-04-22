Азербайджанские гимнастки едут в Ташкент

Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на очередном этапе Кубка мира, который состоится 25-27 апреля в Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в столицу Узбекистана отправятся Илона Зейналова и Зохра Джафарова.

В Ташкенте выступит и олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеев, выигравшая две золотые медали на этапе Кубка мира в Баку в минувший уик-энд.