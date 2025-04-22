Азербайджан активно изучает и перенимает опыт Турции в этой сфере

Азербайджан активно изучает и перенимает опыт Турции, обладающей передовыми технологиями в аграрной сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, выступая на "Семинаре по аграрной дипломатии", организованном в рамках 4-го Совета по сельскому и лесному хозяйству в Анкаре.

Министр отметил, что на землях Азербайджана, находившихся под оккупацией около 30 лет, продолжаются работы по разминированию, устранению загрязнения водных источников и восстановлению экологического баланса. Проводятся масштабные работы по восстановлению и реконструкции.

"Наша цель - эффективно использовать аграрный потенциал освобождённых территорий, восстановить разрушенную сельскохозяйственную инфраструктуру и вдохнуть в эти земли новую жизнь. В этом процессе применяются современные аграрные инновации, и мы активно перенимаем передовой турецкий опыт. В рамках сотрудничества с Турцией реализуется ряд успешных проектов", - подчеркнул Мамедов.

В рамках визита в Анкару также состоялась двусторонняя встреча министров сельского хозяйства Азербайджана и Турции. Стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы его расширения, в том числе в области рыболовства, внедрения новейших технологий, обмена опытом по снижению последствий изменения климата, а также вопросы роста товарооборота в сфере сельского хозяйства и продовольствия.