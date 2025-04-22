Как выглядела семья, трагически погибшая в Тертере?

Вчера в Тертере в результате отравления угарным газом погибла целая семья - в сети появились их фотографии.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях.

Напомним, что трагедия произошла с семьёй, родом из Кельбаджарского района. В результате отравления угарным газом в собственном доме скончались четверо: 30-летний Руфат Тагизаде, его супруга, 27-летняя Афсана Тагизаде, а также их дети - 7-летний Умид и 5-летняя Сурайя.