https://news.day.az/society/1746895.html Как выглядела семья, трагически погибшая в Тертере? - ВИДЕО Вчера в Тертере в результате отравления угарным газом погибла целая семья - в сети появились их фотографии. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях. Напомним, что трагедия произошла с семьёй, родом из Кельбаджарского района.
Как выглядела семья, трагически погибшая в Тертере? - ВИДЕО
Вчера в Тертере в результате отравления угарным газом погибла целая семья - в сети появились их фотографии.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях.
Напомним, что трагедия произошла с семьёй, родом из Кельбаджарского района. В результате отравления угарным газом в собственном доме скончались четверо: 30-летний Руфат Тагизаде, его супруга, 27-летняя Афсана Тагизаде, а также их дети - 7-летний Умид и 5-летняя Сурайя.
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